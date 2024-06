Nove vzpodbude za podaljševanje delovne aktivnosti

Ljubljana, 5. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti (ASI+). Cilj projekta je vzpostavljanje delovnih pogojev in mehanizmov, prilagojenih starejšim zaposlenim, kar bo prispevalo k podaljševanju zaposlovanja in odloženem upokojevanju.