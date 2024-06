V Miklavžu pri Ormožu dobili nov vrtec in krajevno knjižnico

Ormož, 5. junija - V Miklavžu pri Ormožu je vrtec dobil nove prostore, v obnovljenih prostorih starega vrtca pa bo krajevna knjižnica. Poleg knjižnice sta v starem vrtcu še učilnici za prvi in drugi razred osnovne šole. Skupna vrednost obnove in izgradnje je 1,5 milijona evrov, kar je iz proračuna v celoti financirala občina Ormož, so za STA povedali na občini.