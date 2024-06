Pri Cankarjevi založbi dve izvirni deli in vodič po slikarstvu

Ljubljana, 5. junija - Pri Cankarjevi založbi sta izšla romana Nihče nikogar ne spozna Katarine Gomboc Čeh in Povej, napisala bom Ive L. Novak. Na današnji novinarski konferenci so predstavili še knjige Sam v oceanu Slava Kurilova, Pripeljite obtožence pisateljice Hilary Mantel in vodič po slikarstvu Kako gledati sliko francoske avtorice Francoise Barbe-Gall.