Ob dnevu Save obeležili 20. obletnico okvirnega sporazuma o savskem bazenu

Ljubljana, 5. junija - Ob letošnjem dnevu reke Save, ki ga 1. junija obeležujejo podpisnice okvirnega sporazuma o savskem bazenu, so na Arsu danes obeležili 20. obletnico sporazuma. Poudarili so njegov pomen in dobro sodelovanje, podelili pa so tudi častne listine za aktivno delovanje pri krepitvi čezmejnega sodelovanja v porečju reke Save.