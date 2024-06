V sezoni 2025 za Ducati Marc Marquez in Francesco Bagnaia

Ljubljana, 5. junija - Moštvo Ducatija v sezoni 2025 napoveduje naskok na naslov prvaka v seriji motoGP. Danes je tovarniško ekipo okrepil osemkratni španski svetovni prvak Marc Marquez. V ekipi iz Borgo Panigaleja so novico potrdili in sporočili, da so s Špancem podpisali dveletno pogodbo.