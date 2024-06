Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 15. junija - Pri založbi Miš so izdali knjigo angleškega pisatelja Jonathana Strouda z naslovom Lockwood & Co.: Kričeče stopnišče, pri založbi Kiroja pa kriminalko Borisa Karlovška Algoritem smrti. Založba Pivec je izdala slikanico o Maistrovi ubranitvi Maribora Rudolf in Vojko izpod peresa Katarine Mahnič in Alenke Juvan ter z ilustracijami Ejti Štih.