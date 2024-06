Na Fakulteti za arhitekturo zaključna razstava seminarjev Polna hiša

Ljubljana, 6. junija - Na Fakulteti za arhitekturo bodo odprli zaključno razstavo seminarjev fakultete. Razstava raziskuje prostor skozi prizmo akutnih vprašanj, kot so denimo ekstremni vremenski pojavi, prihodnji razvoj univerzitetnega mesta in ponovna uporaba kulturne dediščine. Obravnava jih v širšem kontekstu, preizkuša rešitve in predlaga alternative.