Ljubljana, 4. junija - Nogometaši Srbije, ki bodo na prihajajočem evropskem prvenstvu v Nemčiji, igrali v skupini C skupaj s Slovenijo, so danes v prijateljski tekmi proti Avstriji v gosteh izgubili z 1:2. Portugalci so s 4:2 odpravili Fince, Švicarji pa s 4:0 Estonijo.