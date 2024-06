New York, 4. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili v zelenem. Delnice so se po jutranjem padcu vrnile na višjo raven, saj so sveži podatki pokazali, da je število odprtih delovnih mest v ZDA aprila padlo na najnižjo raven po februarju 2021, poroča francoska tiskovna agencija AFP.