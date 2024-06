Vlada s prerazporeditvami za povračilo nadomestil za čakanje na delo

Ljubljana, 4. junija - Vlada je danes na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve med drugim iz splošne proračunske rezervacije ministrstvu za delo prerazporedila 450.000 evrov za delno povračilo nadomestila plače delavcem, ki so bili zaradi poplav, ki so državo prizadele avgusta lani, napoteni na začasno čakanje na delo.