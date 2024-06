V Gibanju Svoboda ostro obsodili poziv SDS o bojkotu predčasnega glasovanja

Ljubljana, 4. junija - V Gibanju Svoboda so v sporočilu za javnost ostro obsodili in zavrnili izjavo predsednika SDS Janeza Janše, v kateri je pozval volivce, naj se ne udeležijo predčasnega glasovanja na evropskih volitvah in referendumih. Poudarili so, da je vsako dejanje, s katerim želi kdorkoli spodkopati zaupanje volivcev v volilni proces, nedopustno.