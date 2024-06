Dolga pot odločanja Slovenije o priznanju Palestine

Ljubljana, 4. junija - Slovenija je danes s potrditvijo vladnega sklepa v državnem zboru priznala Palestino kot neodvisno in suvereno državo. V preteklosti je sicer že bilo nekaj poskusov za priznanje palestinske države, ki pa ob nasprotovanjih in pomislekih, tako doma kot iz sveta, niso pripeljali do uresničitve. STA objavlja kronologijo dogajanja.