Med najbolj radodarnimi pri regresih Nova KBM in Telekom Slovenije

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 8. junija - Ena od pomembnih delavskih pravic je regres za letni dopust, ki ga morajo delodajalci v višini najmanj minimalne plače izplačati do 1. julija. Neizplačil je iz leta v leto manj, še vedno pa so prav tovrstne kršitve med najpogostejšimi na področju delovnih razmerij. Med najbolj radodarnimi plačniki sta letos Nova KBM in Telekom Slovenije.