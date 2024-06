Po volilnem dogajanju na RTVS poleti s pestrim športnim in glasbenim programom

Ljubljana, 4. junija - Gledalci, poslušalci in bralci Radiotelevizije Slovenija (RTVS) si lahko letošnje poletje obetajo ogled več športnih in glasbenih prireditev. Političnemu dogajanju, povezanemu z evropskimi volitvami in referendumi to nedeljo, bo sledilo denimo spremljanje evropskega nogometnega prvenstva in poletnih olimpijskih iger, so napovedali.