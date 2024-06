Podjetje NGEN s 50 milijonov evrov vrednim projektom v Nemčiji

Žirovnica, 4. junija - Podjetje NGEN, znano po velikih hranilnikih električne energije, je prisotno v desetih evropskih državah. Trenutno med drugim izvaja projekte velikih baterijskih sistemov v Sloveniji in Avstriji, nedavno so pogodbo o izgradnji hranilnika, težko skoraj 50 milijonov evrov, podpisali tudi z nemškim plinskim velikanom Uniper, so povedali v NGEN.