Italija lani z rekordnim številom turistov

Rim, 9. junija - Lansko leto je bilo za italijanski turistični sektor rekordno. Našteli so 134 milijonov turistov in 451 milijonov prenočitev v nastavitvenih obratih, kažejo ocene skupne delovne skupine italijanskega ministrstva za turizem in statističnega urada Istat. Italijanski turizem je tako glede na številke presegel predkoronsko leto 2019.