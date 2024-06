Ljubljana, 4. junija - Predstavniki UKC Ljubljana so na novinarski konferenci izpostavili, da je Slovenija po številu vstavitev aortnih zaklopk brez odpiranja prsnega koša druga v EU na milijon prebivalcev, kar kaže na odlično oskrbo bolnikov. Sporočili so še, da so sodelovali v prebojni primerjalni študiji o aortnih zaklopkah, objavljeni v strokovni reviji Lancet.