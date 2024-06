V Mariboru Dnevi solidarnosti s Palestino

Maribor, 5. junija - Z branjem palestinske literature in poezije v GT22 se bo danes v Mariboru začel sklop dogodkov, ki jih pripravljajo nevladne organizacije in posamezniki s področja kulture in mladine v znak solidarnosti s Palestinci. Do 13. junija se bo odvila vrsta različnih dogodkov, s katerimi želijo opozoriti na trpljenje tega naroda.