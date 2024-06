Gregor Jerončič novi trener Salonita

Kanal, 4. junija - Alpacem Kanal, eden najuspešnejših slovenskih odbojkarskih kolektivov, ki v zadnjem času z rezultati ni na ravni obdobja, ko je prevladoval na slovenskih igriščih, je začel z rekonstrukcijo vodstvenega štaba in ekipe. Tako je prišlo do spremembe na trenerski klopi, Roka Knafelca je zamenjal legenda kluba in slovenske odbojke Gregor Jerončič.