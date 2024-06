Delničarji Triglava potrdili dividendo in imenovali nova nadzornika

Ljubljana, 4. junija - Delničarji Zavarovalnice Triglav na čelu z državnima SDH in Zpizom so na današnji skupščini potrdili predlog vodstva glede izplačila dividend. Največja zavarovalnica v državi bo tako za izplačilo dobička namenila 39,8 milijona evrov oz. 1,75 evra bruto na delnico. Skupščina je imenovala tudi nova nadzornika, Roka Ponikvarja in Barbaro Nose.