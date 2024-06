Od septembra strožji pogoji za vnos psov in mačk iz Rusije in Belorusije

Ljubljana, 4. junija - Od sredine septembra bodo za vnos psov in mačk iz Rusije in Belorusije v članice EU veljali strožji pogoji, so opozorili na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Za vstop bo vsaj tri mesece pred vnosom obvezen test titracije protiteles za steklino, opravljen v odobrenem laboratoriju in z dokazom o zadostni zaščiti proti steklini.