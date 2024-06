Vreme: Spremenljivo do pretežno oblačno

Ljubljana, 4. junija - Predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo, nekaj več oblačnosti bo ostalo v zahodni Sloveniji.

V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitem svetu. Ponekod bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V petek bo delno jasno, predvsem v severni Sloveniji bodo popoldne možne posamezne plohe in nevihte. Zelo toplo bo.

Vremenska slika: Nad Severnim morjem je ciklon, naši kraji pa so v šibkem območju visokega zračnega tlaka. Na vreme pri nas še vpliva ostanek hladnega zraka v višinah, ki povzroča nestabilno vreme.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, le ob morju bo več sonca in suho. V sredo bo precej sončno, popoldne bodo nastale posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v Alpah.

Biovreme: Danes in v sredo bo vremenska obremenitev majhna, občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.