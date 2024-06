Krajevna neurja danes povzročala težave v več krajih po Sloveniji

Ljubljana, 3. junija - Krajevna neurja so čez dan in predvsem proti večeru povzročila največ težav na območjih občin Majšperk, Videm, Žetale, Ptuj, Laško in Ravne na Koroškem. Meteorna voda je zalivala predvsem kletne prostore objektov, sprožili so se tudi štirje zemeljski plazovi, so sporočili iz Uprave RS za zaščito in reševanje.