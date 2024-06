Newyorške borze končale neenotno

New York, 3. junija - Indeksi na newyorških borzah so dan sklenili neenotno. Vlagatelji so poskušali spregledati slabše gospodarske podatke od pričakovanih. Indeks Inštituta za upravljanje s ponudbo (ISM) za maj je znašal 48,7 odstotka, kar pomeni, da se je proizvodna dejavnost skrčila že drugi mesec zapored, poroča francoska tiskovna agencija AFP.