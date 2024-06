Svetina v Občini Zagorje ob Savi sprejel 11 pobudnikov

Zagorje ob Savi, 3. junija - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes posloval v Občini Zagorje ob Savi. Na osebni pogovor je sprejel 11 pobudnikov, ki so ocenili, da so jim kršene pravice in jim pri njihovem uveljavljanju lahko pomaga prav varuh. O skrbi za pravice občanov se je varuh pogovoril tudi z zagorskim županom Matjažem Švaganom.