OZP razpravlja o predlogu za priznanje Palestine

Ljubljana, 3. junija - Priznanje palestinske države povečuje ugled Slovenije v svetu, je danes na seji odbora DZ za zunanjo politiko, ki razpravlja o predlogu vlade za priznanje Palestine, poudarila zunanja ministrica Tanja Fajon. Stališča do priznanja Palestine in tega, ali je zdaj primeren trenutek, je predstavilo več mednarodnih pravnikov in diplomatov.