Vreme: Zvečer bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte

Ljubljana, 3. junija - Zvečer bodo še nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše v vzhodni polovici Slovenije. Ponoči bodo padavine slabele in proti jutru večinoma ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 25 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes do vključno večera bodo predvsem v vzhodni polovici Slovenije možni močnejši krajevni nalivi.

Obeti: V sredo bo delno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla ali nizka oblačnost. Popoldne bodo možne posamezne krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v hribovitih krajih. Zapihal bo jugozahodnik. V četrtek bo večinoma sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodnih krajih. Popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Postopno bo topleje.

Vremenska slika: Na vreme pri nas vpliva odcepljeno višinsko jedro hladnega zraka, ki se čez Slovenijo in zahodni Balkan pomika proti srednji in vzhodni Evropi.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bodo padavine slabele, le v krajih severno in vzhodno od nas bodo sprva še krajevne plohe in nevihte, ki bodo do jutra povečini ponehale. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ob morju bo suho.