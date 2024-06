Dan slovenskih krvodajalcev v znamenju promocije krvodajalstva v športu

Ljubljana, 4. junija - V Sloveniji danes tradicionalno obeležujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi. Ob tem dnevu so v RKS opozorili na pomen krvodajalstva in krvodajalcev ter pozvali k rednemu darovanju krvi. Letos ta dan poteka pod geslom (P)ostani del krvodajalskega moštva.