Volitev v Indiji se je udeležilo rekordnih 642 milijonov volivcev

New Delhi, 3. junija - Parlamentarnih volitev v Indiji, ki so v več fazah potekale do sobote, se je udeležilo rekordnih 642 milijonov volivcev, je danes sporočila volilna komisija. Izid bo znan v torek, vzporedne volitve pa napovedujejo prepričljivo zmago vladajoče hindujske nacionalistične stranke premierja Narendre Modija, ki se mu tako obeta tretji zaporedni mandat.