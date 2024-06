Evropska sredstva za izvajanje programa pripravništva za poklic bolničar - negovalec

Ljubljana, 3. junija - Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je izdalo odločitev o podpori za javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar - negovalec 2024-2026. Evropski socialni sklad plus bo za izvedbo javnega razpisa namenil nekaj manj kot 358.000 evrov, so sporočili z omenjenega ministrstva.