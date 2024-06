SLG Celje v novi sezoni s šestimi predstavami

Celje, 4. junija - Nova gledališka sezona Slovenskega ljudskega gledališča (SLG) Celje bo raziskovala komedijo, humor in satiro ter njihov skupni vpliv na umetnost, gledališče in družbo nasploh. Slogan nove sezone bo V vsaki komediji je nekaj resnice. Premierno bo v novi sezoni, 74. zapovrstjo, predstavljenih šest uprizoritev, pet za odrasle in ena za otroke.