Deževen dan v Gurlitschu s petimi nagradami festivala Sterijino pozorje

Novi Sad, 3. junija - Uprizoritev Deževen dan v Gurlitschu, koprodukcija Mestnega gledališča Ptuj in Prešernovega gledališča Kranj, je na 69. festivalu Sterijino pozorje prejela pet nagrad. Ramšak Marković je bil nagrajen za besedilo, Darja Reichman in Borut Veselko za vloge, nagrajeni sta bili tudi scenografija in kostumografija predstave v režiji Sebastijana Horvata.