Mladi ter Smetana, Puccini in Faure za uvod v festival Imago Slovenie

Ljubljana, 3. junija - Čez teden dni se bosta z gala koncertom začela 36. mednarodni festival Imago Slovenie in Poletje v stari Ljubljani. V okviru brezplačnih koncertov se bo letos zvrstilo več kot 60 koncertov slovenskih in tujih glasbenikov iz 26 držav. Koncerti bodo do 30. avgusta potekali na 27 prizoriščih po več slovenskih mestih kot tudi v zamejstvu.