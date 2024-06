SDH s ponudbo mariborski občini za skupno reševanje MLM

Ljubljana, 3. junija - SDH mariborski občini ali z njene strani določeni pravni osebi, ki je povezana z njo, ponuja nakup MLM za en evro. Ob tem je občini pripravljen zagotoviti tudi do pet milijonov evrov sredstev za nadaljnje delovanje družbe in dolgoročno reprogramirati vse obstoječe terjatve. SDH odgovor občine pričakuje do 10. junija in upa na čimprejšnje pogovore.