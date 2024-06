Liberec, 3. junija - Na severu Češke je v nedeljo strela udarila v drevo in poškodovala 18 ljudi, ki so se pod krošnjo zatekli pred neurjem, so sporočili reševalci. Med poškodovanimi so jih morali več oživljati, vse pa so prepeljali v bolnišnice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.