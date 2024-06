Slovenski nogometaši v družbi otrok opravili nov intenziven trening

Brdo pri Kranju, 2. junija - Slovenska nogometna reprezentanca je tudi danes na Brdu pri Kranju nadaljevala intenzivne priprave na evropsko prvenstvo, ki se bo 14. junija začelo v Nemčiji. Program na Gorenjskem so izbrancem Matjaža Keka popestrili otroci, ki so si ogledali vadbo in se srečali z igralci.