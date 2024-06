Alcaraz brez težav v četrtfinale, Cicipas strl Arnaldija

Pariz, 2. junija - Španski teniški as Carlos Alcaraz se je zanesljivo uvrstil v četrtfinale drugega grand slama sezone, odprtega prvenstva Francije v Parizu. Tretji igralec sveta je s 6:3, 6:3 in 6:1 ugnal Kanadčana Felixa Auger-Aliassima. Grk Stefanos Cicipas pa je s 3:6, 7:6 (4), 6:2 in 6:2 izločil Italijana Mattea Arnaldija.