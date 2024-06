Na nekaterih cestah nastajajo zastoji

Šentilj/Koper/Jesenice, 2. junija - Zaradi konca tedna in vračanja turistov iz obalnih krajev nastajajo zastoji na nekaterih cestah in mejnih prehodih. Na gorenjski avtocesti je po podatkih prometnoinformacijskega centra zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg okoli dva kilometra in sega mimo priključka Jesenice zahod. Predor je zaprt zaradi okvare vozila.