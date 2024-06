Kajuh-Slovan tretjič zaporedoma najboljši v 1. SNTL za ženske

Ljubljana, 1. junija - Tudi v drugi finalni tekmi končnice državnega prvenstva v namiznem tenisu so aktualne državne prvakinje Kajuh-Slovan s 4:1 premagale Fužinar Inter Diskont. Za Ljubljančanke je to tretji zaporedni naslov državnih prvakinj, skupaj peti, Ravenčanke pa so ostale pri devetih.