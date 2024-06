Za zaključek Bogatajevih dnevov preverjanje usposobljenost reševalnih ekip in gasilsko tekmovanje

Kranj, 1. junija - Prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki je potekala od četrtka, se je danes uspešno končala, je sporočil organizator, uprava za zaščito in reševanje. Danes sta med drugim potekala preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Rdečega križa in civilne zaščite ter gasilsko tekmovanje.