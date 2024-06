Vreme: Sever spremenljivo oblačen s plohami, drugod delno jasno

Ljubljana, 1. junija - Pozno popoldne in zvečer se bo delno razjasnilo, le na severu bo ostalo bolj oblačno. Ponoči bo v severni polovici države spremenljivo oblačno, možna bo še kakšna ploha. Drugod bo delno jasno, ponekod bo nastala kratkotrajna jutranja megla, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najniže jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno in topleje. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht, ki bodo bolj verjetne v hribovitih krajih. Najvišje dnevne temperature bodo od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek ter v ponedeljek čez dan bo pretežno oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše. V torek bo spremenljivo oblačno, predvsem popoldne bodo še možne plohe in nevihte.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje ciklonsko območje s fronto. Od severozahoda bo nad naše kraje v višinah dotekal nekoliko bolj suh in še razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih južno povečini sončno, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, možna bo še kakšna ploha, v Alpah nevihta. V nedeljo zjutraj bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Drugod bo sprva dokaj sončno, popoldne pa se bodo tudi v krajih zahodno od nas začele pojavljati plohe in nevihte.