V Domu starejših občanov Fužine seniorski maraton Franja

Ljubljana, 1. junija - V Domu starejših občanov Fužine so danes pripravili 8. seniorski maraton Franja, v okviru katerega domski stanovalci in stanovalke na sobnih kolesih skupaj prevozijo dolžino uradnega maratona. Stanovalcem fužinskega doma so se letos prvič pridružili predstavniki treh drugih domov, na maratonu je sodelovalo skupaj 95 udeležencev.