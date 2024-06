Vreme: Danes delno sončno, v severnih krajih možne plohe ali nevihte.

Ljubljana, 1. junija - Danes bo deloma sončno s spremenljivo kopasto oblačnostjo, na severu ponekod pretežno oblačno. Predvsem v severnih krajih lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo povečini sončno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu nastale posamezne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na ponedeljek ter v ponedeljek čez dan bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo pogostejše. V torek bo dopoldne delno jasno, popoldne pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo se zadržuje ciklonsko območje s fronto. Od severozahoda bo nad naše kraje v višinah dotekal nekoliko bolj suh in še razmeroma hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v sosednjih pokrajinah Italije, Hrvaške in Madžarske deloma sončno, predvsem popoldne je možna kakšna ploha ali nevihta. V krajih severno od nas ter v Alpah bo spremenljivo s plohami in nevihtami. V nedeljo zjutraj bo v krajih severno od nas spremenljivo oblačno s kakšno ploho ali nevihto. Drugod bo sprva dokaj sončno, popoldne pa se bodo tudi v krajih zahodno od nas začele pojavljati plohe in nevihte.

Biovreme: Danes in v nedeljo bo čez dan vpliv vremena na počutje povečini ugoden.