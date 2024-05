Kauzer tretji na tekmi svetovnega pokala v Augsburgu

Augsburg, 31. maja - Slovenski kajakaš Peter Kauzer je na uvodni tekmi sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Augsburgu v Nemčiji zasedel tretje mesto. Za Kauzerja so to 28. stopničke v karieri v svetovnem pokalu, tretje v Augsburgu. V moškem finalu je danes nastopil še evropski prvak iz Tacna Žiga Lin Hočevar in končal na osmem mestu.

Kauzer je na reki Lech za 1,03 sekunde zaostal za zmagovalcem Felixom Oschmautzom iz Avstrije, drugi je bil Novozelandec Finn Butcher, ki je zaostal za šest desetink sekunde. Prav vsi so si prislužili tudi kazen dveh sekund.

Hrastničan je priveslal še osmo bronasto medaljo na tekmah svetovnega pokala, v Augsburgu na brzicah olimpijske proge iz 1972 pa je pred tem zmagal leta 2009 in 2018.

Toda v današnjem finalu so si večje kazni prislužili še nekateri drugi tekmovalci. Italijan Giovanni De Gennaro je bil na poti do zmage, a so mu sodniki po ogledu posnetka dodelili kazen 50 sekund. Enaka kazen je doletela 16-letnega Hočevarja, ki je z zaostankom 47,90 sekunde končal kot osmi v svojem prvem finalu v svetovnem pokalu.

Najizkušenejši slovenski reprezentant Kauzer je v finale prišel z osmim časom polfinala in je v odločilni vožnji dneva startal med prvimi in napeto čakal do zadnjega tekmovalca na startu, De Gennara, letošnjega evropskega prvaka. Slednji je takoj v cilju prevzel vodstvo, a nato prejel kazen, tako da se je Kauzer lahko veselil medalje.

"Vesel sem, da sem prišel na tretje mesto. Že v polfinalu sem imel težave s kombinacijo vrat 11 in 12. Do tam sem bil dobro na poti, potem pa sem se poskušal umiriti in normalno odpeljati vratca na široko. Naredil se mi je vrtinec, malo me je prestavilo nižje, tako da sem udaril količek. To je Augsburg, voda se zelo spreminja, podobno kot v Tacnu. Iz vožnje bi lahko iztržil več, lahko bi se morda boril celo za zmago," je za Kajakaško zvezo Slovenije povedal Kauzer.

"Prepričan sem bil, da bo danes potrebno za stopničke čas okoli 98 sekund. A pri Augsburgu je tako, da se včasih nič ne trudiš, prideš v cilj in si zelo hiter, potem pa želiš temu še kaj dodati, pa ne gre dobro, prideš v cilj in si negativno presenečen nad svojim časom. Danes sem bil presenečen že v prvi vožnji, ko sem se uvrstil v finale, saj sem mislil, da ne bo dovolj," je še dodal Hrastničan.

V polfinalu je od Slovencev veslal še Lan Tominc, a se s 23. mestom ni prebil do finala. Tudi v ženskem finalu ni bilo slovenskih kajakašic. V polfinalu je finalni nastop za las z 11. mestom zgrešila Ajda Novak za vsega šest stotink sekunde. Blizu je bila tudi Eva Alina Hočevar, ki je bila 13., obe sta imeli po en dotik in dve kazenski sekundi. Eva Terčelj, ki je bila v četrtkovih kvalifikacijah tretja, je polfinale z osmimi kazenskimi sekundami sklenila na 21. mestu.

V ženskem finalu je zmagala Francozinja Camille Prigent, druga je bila domačinka Ricarda Funk (+ 0,04), tretja pa Brazilka Ana Satila (+ 2,38).

Danes dopoldne so dobro svoje delo v kvalifikacijah opravili tudi kanuisti in kanuistke. Vsi Slovenci in Slovenke so se uvrstili v sobotni polfinale. Najboljši dosežek je pripadel Luki Božiču, ki je bil v kvalifikacijah drugi. Benjamin Savšek je bil peti, Hočevar pa 17. V ženski konkurenci so se v polfinale prebila Eva Alina Hočevar, Alja Kozorog in Lea Novak.

V soboto se bo svetovni pokal v slalomu na divjih vodah nadaljeval s polfinalnimi in finalnimi vožnjami kanuistk in kanuistov.