Ob stoletnici predhodnika TNP pozivi k varstvu narave

Trenta, 31. maja - Glavni izziv našega časa so podnebne spremembe in te so najbolj prisotne prav v gorskem svetu, je na današnji slovesnosti ob praznovanju stoletnice Alpskega varstvenega parka, predhodnika TNP, dejala predsednica države Nataša Pirc Musar. Na obremenitve narave in nujnost njenega varovanja so opozorili tudi drugi gostje.