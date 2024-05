Zaradi močnih nalivov in vetra veliko podrtih dreves in poplavljenih objektov

Ljubljana, 31. maja - Zaradi deževja z močnimi nalivi, vetrom in udari strel so na upravi za zaščito in reševanje zabeležili 60 dogodkov po različnih delih države. Pripadniki 40 gasilskih enot in drugih služb so prečrpavali vodo, odstranjevali podrta drevesa, s protipoplavnimi vrečami zaščitili objekte in jih prekrivali, odstranjevali nanose gramoza, kamenja in zemlje.