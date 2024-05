Evropske borze v zelenem; cenejša nafta, dražji evro

London/Frankfurt/Pariz, 31. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes zvišali. Vlagatelji preučujejo najnovejše podatke o inflaciji v območju evra in ZDA, saj so ti pomembni za odločitve centralnih bank glede nadaljnjega gibanja obrestnih mer. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je zvišal.