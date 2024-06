Španija štirim nizkocenovnikom izdala globe zaradi dodatnega zaračunavanja prtljage

Madrid, 2. junija - Španska vlada je štirim evropskim nizkocenovnim letalskim prevoznikom naložila globe v skupni višini več kot 150 milijonov evrov. Med razlogi je zaračunavanje dodatnih stroškov za ročno prtljago, odkrili pa so tudi druge nezakonite prakse. Prevozniki so napovedali pritožbo, so poročale tuje tiskovne agencije.