Košice, 31. maja - V Breznu na Slovaškem se je za slovenske tekmovalce končalo kegljaško svetovno prvenstvo. Slovenci so tokrat ostali brez kolajne, najvišje, do četrtfinala so posegli Patricija Bizjak in Primož Čerin v disciplini mešanih tandemov ter Matej Lepej v posamični konkurenci.