Na severnem Jadranu močni nalivi in poplave

Krk/Lignano, 31. maja - Zaradi močnih nalivov in neviht danes za celotno Istro in Kvarner, pa tudi za velik del celinske Hrvaške, velja oranžno opozorilo. O poplavah med drugim poročajo s Krka. Poplavljalo je tudi v italijanski Furlaniji-Julijski krajini in deželi Veneto (Benečija), poročajo mediji.